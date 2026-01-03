आज 3 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: संबंधों से सहज रहेंगें, मित्रता बढ़ेगी

कन्या - धार्मिक प्रयासों में सक्रियता बढ़ी रहेगी. भ्रमण एवं मनोरंजक के कार्योंं तेजी रखेंगे. भेंट संवाद संवारने का भाव रहेगा. विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. सकारात्मक व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. प्रबंधन प्रशासन के प्रति समर्पित रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्योंं को समर्थन मिलेगा.
नौकरी व्यवसाय- करियर में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. प्रबंधन व पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नपातुला जोखिम उठाएंगे. प्रदर्शन संवार पर बना रहेगा. भेंटवार्ताओं में सक्रियता बढ़ाएंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक संतुलन बढ़ेगा. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. शुभकार्योंं को बढ़ावा देंगे. सबका भरोसा जीतेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. महत्वर्पूण मामले बल पाएंगे. वित्तीय पक्ष बेहतर होगा.
प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चाओं में समय देंगे. रिश्तों में सहयोग रखेंगे. परिवार में विश्वास बढ़ाएंगे. अतिथि आ सकते हैं. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. संबंधों से सहज रहेंगें. मित्रता बढ़ेगी.
स्वास्थ्य मनोबल- मान सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.
शुभ अंक : 3 5 और 8
शुभ रंग : समुद्री
आज आज का उपाय : पवनपुत्र महाबली महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं व तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. संवाद बढ़ाएं.