आज 2 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: निरंतरता से आगे बढ़ेंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी

कन्या - कार्यक्षेत्र में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कला कौशल पर जोर बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय पक्ष मजबूत रहेगा. निजी मामलों में वृद्धि होगी. विविध प्रयासों को बढ़ावा देंगे. जिम्मेदारों और बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. सत्ता का साथ समर्थन पाएंगे. सुखद सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी सहयोगी बने रहेंगे.यात्रा पर जा सकते हैं. बड़े लक्ष्य साधेंगे. सक्रियता और निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामलों मे सुधार होगा. आशंका व संकोच में कमी आएगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्योंं को पूरा करेंगे. कारोबार में सक्रियता लाएंगे. विविध मामलों में शुभता का संचार रहेगा. नेतृत्व का भाव रहेगा. अनुभवियों का सानिध्य बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्योंं में गति बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिकी मजबूत रहेगी. वाणिज्यिक प्रयास संवरेंगे. आय अच्छी रहेगी. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. संपत्ति के मामले संवार पर रहेंगे. भवन, वाहन की खरीदी कर सकते हैं.

प्रेम मैत्री- प्रेम में सहयोग और अनुकूलन बनाए रहेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. रिश्तों में ऊर्जा रखेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. सबसे मिलकर चलेंगे. भावनात्मकता में वृद्धि होगी. चर्चाएं सफल होंगी. भाव प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. खुशियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सामाजिकता बल पाएगी. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सुख बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 4 5 और 6

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : दुष्टों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की साधना आराधना करें. चुनरी व श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मीठा बांटें. यथायोग्य दान दें.

