आज 1 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों के साख सम्मान में वृद्धि होगी, ये है आपका लकी कलर

Aaj ka Kanya Rashifal 1 September 2025, Virgo Horoscope Today: रक्त संबंधियों से नजदीकी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर जोर देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात मजबूती से रख पाएंगे. लोगों के साथ तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी.

virgo horoscope
कन्या - कार्यव्यवसाय से जुड़ाव बढ़ाएंगे. कला कौशल व साहस से लक्ष्य साधेंगे. भाई बंधुओं की ओर से मदद मिलेगी. वाणिज्यिक प्रयासों को बढ़ावा देंगे. अपनों के साथ और विश्वास से उत्साहित रहेंगे. वित्तीय कार्यों में आगे रहेंगे. सामाजिक प्रयासों पर जोर रहेगा. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सलाह सामंजस्य बनाए रखेंगे. दान धर्म बढ़ाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. साख सम्मान बढ़ेगा. पेशेवर शुभता सहजता का लाभ उठाएंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय - श्रेष्ठ कार्यों ये यश और धन दोनों का अर्जन होगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. परंपरागत मामले बल पाएंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ सकते हैं. व्यापार बेहतर रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयासों में सकारात्मकता बढ़ेगी. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. लाभ संवार पर रहेगा. भरोसे पर खरे उतरेंगे. भेंटवार्ता को उचित दिशा में बनाए रखने में सफल रहेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.

प्रेम मैत्री- परिचितों व मित्रों के प्रति सहयोग बढ़ाएंगे. रिश्तों में समर्पण दिखाएंगे. रक्त संबंधियों से नजदीकी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर जोर देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात मजबूती से रख पाएंगे. लोगों के साथ तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व एवं खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रोग दोष दूर होंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 5

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पहल बनाए रखें.
 

---- समाप्त ----
