आज 1 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले जरूरी कार्यों पर जोर देंगे, जानें कैसा रहेगा 2026 का पहला दिन

कन्या- भाग्य की कृपा से हर ओर उम्दा स्थिति रहेगी. वाणिज्यिक कार्य व्यापार में सबका समर्थन पाएंगे. कार्यव्यवस्था पर बल देंगे. लाभ का प्रतिशत संवार पर रहेगा. विभिन्न मामलों में अनुकूलता रहेगी. सबका समर्थन बना रहेगा. मित्र और करीबी सहयोगी रहेंगे. परिस्थितियां उत्तरोत्तर सकारात्मक होंगी. आध्यात्मिक विषयां में रुचि रखेंगे. पेशेवर शिक्षा पर जोर रहेगा. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. प्रभावशाली परिणाम पाएंगे. सूची बनाकर तैयारी करेंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में वृद्धि होगी. चहुओर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. आर्थिक विषयों में रुचि रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. महत्वपूर्ण कार्यों पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक पक्ष अपेक्षा के अनुकूल रहेगा. आर्थिक उन्नति एवं विस्तार के अवसर बनेंगे. शुभता सहकारिता बनी रहेगी. विभिन्न कार्य सधेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. सभी के साथ समर्थन से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. अपनों के संग स्मरणीय पल बनेंगे. भावनात्मक विषयों में शुभता रहेगी. रिश्तों में प्रभावशाली रहेंगे. भेंट और संवाद संवारेंगे. मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रहेगा. व्यक्तिगत गतिविधियों में रुचि लेंगे. खुशियों का ध्यान रखेंगे. सभी से संबंध संवरेंगे. आवश्यक निर्णय लेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता रखेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी. सम्मान बढ़ेगा. स्वास्थ्य व्यक्तित्व सुधार पाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. हर्ष उत्साह से भरे रहेंगे.

शुभ अंक : 1 3 और 5

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. जनकार्य बढ़ाएं.

