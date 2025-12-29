Vrishabh Tarot Rashifal 29 December 2025: विवाद परेशान कर सकता है,वेतन वृद्धि हो सकती है

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Page of pentacles

पैसों को लेकर खर्चीले हो सकते है.इस समय पुराने शत्रु मित्र बन सकते है.इससे थोड़ा आश्चर्य हो सकता है.दूसरों के मामले में बेवजह बोलने से बचना चाहिए.अपनी वाणी में सभ्यता बनाए रखें.किसी भी कार्य में जल्दबाजी न दिखाएं.इससे कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती है.हमेशा लोगों की बातों को अनसुना न करें.इससे कई बार अच्छे खासे अवसर निकल सकते है.कुछ नजदीकी लोगों के साथ मतभेद उभर सकते है.विवादों से बचकर रहें.गलत बात का विरोध जरूर करें.

और पढ़ें

ऐसा कोई कार्य न करें.जिसको छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ें.अगर किसी कार्य, स्थिति या व्यक्ति के साथ मजबूरी वश निभाना पड़ें.तो ऐसी स्थिति में सामने वाले को सीधे से मना कर दें.किसी की बात को दिल पर लेकर न बैठे.अपनी आदतों में सुधार लाएं.नए प्रेम संबंध बन सकते है.पुराने रिश्तों में आ रही गलतफहमियों को दूर करें.विवादों को समय पर सुलझाएं.ज्यादा लंबा विवाद परेशान कर सकता है.

स्वास्थ्य: धूम्रपान और मदिरापान से दूर रहें.लिवर क्षतिग्रस्त हो सकता है.



आर्थिक स्थिति: वेतन वृद्धि हो सकती है.छोटी छोटी बचत करें.

रिश्ते: संतान के विवाह की चिंता कर सकते है.महिला मित्र से इस विषय में बात कर सकते है.

---- समाप्त ----