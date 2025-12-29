scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 29 December 2025: विवाद परेशान कर सकता है,वेतन वृद्धि हो सकती है

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 29 December 2025: हमेशा लोगों की बातों को अनसुना न करें.इससे कई बार अच्छे खासे अवसर निकल सकते है.कुछ नजदीकी लोगों के साथ मतभेद उभर सकते है.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Page of pentacles 
पैसों को लेकर खर्चीले हो सकते है.इस समय पुराने शत्रु मित्र बन सकते है.इससे थोड़ा आश्चर्य हो सकता है.दूसरों के मामले में बेवजह बोलने से बचना चाहिए.अपनी वाणी में सभ्यता बनाए रखें.किसी भी कार्य में जल्दबाजी न दिखाएं.इससे कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती है.हमेशा लोगों की बातों को अनसुना न करें.इससे कई बार अच्छे खासे अवसर निकल सकते है.कुछ नजदीकी लोगों के साथ मतभेद उभर सकते है.विवादों से बचकर रहें.गलत बात का विरोध जरूर करें.

ऐसा कोई कार्य न करें.जिसको छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ें.अगर किसी कार्य, स्थिति या व्यक्ति के साथ मजबूरी वश निभाना पड़ें.तो ऐसी स्थिति में सामने वाले को सीधे से मना कर दें.किसी की बात को दिल पर लेकर न बैठे.अपनी आदतों में सुधार लाएं.नए प्रेम संबंध बन सकते है.पुराने रिश्तों में आ रही गलतफहमियों को दूर करें.विवादों को समय पर सुलझाएं.ज्यादा लंबा विवाद परेशान कर सकता है.

स्वास्थ्य: धूम्रपान और मदिरापान से दूर रहें.लिवर क्षतिग्रस्त हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

खर्चों में संतुलन बनाएं, तनाव से बचाव करें
थोड़ा आराम करें, अहंकार ना लाएं
अपने आप पर काबू रखें, काम का दबाव रहेगा
आर्थिक लाभ होगा, धैर्य से काम लेंगे
गलत संगत से दूर रहें, खानपान में सुधार लाएं


आर्थिक स्थिति: वेतन वृद्धि हो सकती है.छोटी छोटी बचत करें.

रिश्ते: संतान के विवाह की चिंता कर सकते है.महिला मित्र से इस विषय में बात कर सकते है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement