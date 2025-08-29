Vrishabh Tarot Rashifal 29 August 2025: वृष राशि वाले पैसों का लेनदेन सावधानी से करें, कीमती सामान को व्यवस्थित रखें

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Ace of Cups

प्रिय के साथ रिश्ते में चल रही गलतफहमियां कम होती नजर आ सकती हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. यह भी संभव हैं, कि आप नौकरी की जगह किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना बनाएं. जीवन को आगे ले जाने में मित्रों का सहयोग मिल सकता हैं. किसी मित्र से उसके व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता है. अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. आप कार्यों में जितना अधिक विलंब करेंगे. आने वाले नए अवसर आपको उतनी ही देर से प्राप्त होंगे. कार्य को सही समय पर पूर्ण कर आने वाले अवसरों में से कोई सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन कर अपनी अगली योजना पर कार्य शुरू कर दें. परिजनों के साथ किसी नई संपत्ति को देखने जा सकते हैं. काफी समय से किसी संपत्ति को खरीदने का मन में विचार चल रहा है. अब अपने परिजनों के साथ उस संपत्ति को खरीदने का प्रयास करेंगे. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ आपका विवाद बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में आप ज्यादा बहस ना करें और अपने क्रोध को शांत रखें. सामने वाला आपको उकसाने का प्रयास कर सकता हैं. यह भी हो सकता हैं,कि वह आपके खिलाफ उच्च अधिकारियों को भड़का दे. इस समय आपका विनम्र और शांत स्वभाव आपके पक्ष में रहेगा और सामने वाले के लिए मुश्किलें बढ़ा देगा.

स्वास्थ्य: कुछ समय से पैरों में कमजोरी महसूस कर रहे हैं. इस बात को सामान्य ना लेकर किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श करना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: कुछ धनराशि शेयर बाजार में लगा सकते हैं. आपको विश्वास हैं, कि जल्द ही आप अच्छा प्रतिफल प्राप्त करेंगे.

रिश्ते: किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती हैं. इस रिश्ते में आप काफी आगे जा सकेंगे.

