scorecardresearch
 

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 28 August 2025: वृषभ वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, कार्यों में आ सकती है रुकावट

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 28 August 2025: अपने आस पास के वातावरण पर नजर डालिए. हो सकता हैं, कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात या अवसर आपकी निगाह से चूक रहा हो.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Seven of cups 

जीवन में भ्रम की स्थिति बन रही हैं. बार बार कार्यों में मिल रही असफलता ने आपके आत्मविश्वास को हिला कर रख दिया हैं. किसी नए अवसर को लेने की कोशिश करने में खुद को नाकाम अनुभव कर सकते हैं. इन सभी स्थितियों से बाहर निकलिए. और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर अच्छे से कार्यों को पूरा कीजिए. कुछ अच्छे और लुभावने अवसर आपके कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं. सही अवसर का चयन काफी सोच समझकर करें. ऐसा न हो कि अवसर जितना लुभावना हो रहा हैं. उतना लाभदायक न हों. अपने आस पास के वातावरण पर नजर डालिए. हो सकता हैं, कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात या अवसर आपकी निगाह से चूक रहा हो. लोगों से मुलाकात करके अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे रिश्ते बनाए. कई बार आपके अच्छे लोगों से रिश्ते बड़े अवसरों को प्राप्त करने में मददगार साबित हो सकते हैं. कोशिश करें,कि बेकार में गुस्सा न हो. और नहीं कार्यों में लापरवाही बरते. 

Advertisement

स्वास्थ्य: पैरों में बार बार आ रही सुन्नता आपको किसी बड़ी परेशानी का आशंका दे सकती हैं. सही समय पर चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

मेष वालों के घर कोई हो सकता है मांगलिक कार्य, न करें ये एक गलती 
आर्थिक स्थिति ठीक है, : प्रेम संबंध में थोड़ी कटुता आ सकती है 
संपत्ति की प्राप्ति होने की उम्मीद बन सकती है, कार्यों में जल्दबाजी ना करें 
धन निवेश अच्छा प्रतिफल लेकर आ रहा है, किसी को बड़ी धनराशि उधार न दे  
आर्थिक नुकसान हो सकता है, वाणी को संयमित रखें 

आर्थिक स्थिति: बड़े भाइयों के साथ साझेदारी में किया व्यापार अब लाभ की तरफ जा रहा हैं. सभी लोग अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम हैं. 

रिश्ते:यदि जीवनसाथी के परिजनों के साथ आपका व्यवहार विनम्र नहीं हैं. तो कोशिश करें, कि किसी को गुस्सा भी ना दिलाएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement