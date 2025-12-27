scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 27 December 2025: खरीदारी कर सकते है,अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात होगी

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 27 December 2025:  ऐसी महिला के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते है.जो एक अच्छी व्यावसायिक योग्यता रखती हो.जीवनसाथी के कार्य में आ रही समस्याओं को दूर कर सकते है.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Knight of cups
साझेदार के साथ तनाव हो सकता है.पैसों के लेनदेन को लेकर परेशानी बढ़ेंगी.किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद ले सकते है.जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मधुरता आ सकती है.भाग्योदय हो सकता है.दूसरों को अपेक्षाओं को पूरा करने का बोझ मन पर न लें.संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते है.घर की सजावट के लिए खरीदारी कर सकते है.

मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे.उच्च अधिकारियों के साथ नई परियोजना पर विचार विमर्श हो सकता है.खुद के आकर्षण को परख कर सकते है.किसी  ऐसी महिला के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते है.जो एक अच्छी व्यावसायिक योग्यता रखती हो.जीवनसाथी के कार्य में आ रही समस्याओं को दूर कर सकते है.अपने किसी विरोधी व्यक्ति से मित्रता हो सकती है.एक साथ कार्य करने की वजह से रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है.इसको दूर करने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: पैर दर्द हो सकता है, सर्दी लग सकती है.

आर्थिक स्थिति: गलत कार्यों से कमाया हुआ धन गलत चीजों में ही खर्च होता है.इस तरह कमाया गया धन प्रतिष्ठा को खराब कर सकता है.

रिश्ते:  दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं.

