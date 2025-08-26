scorecardresearch
 

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 26 August 2025: वृषभ वाले धैर्य और संयम रखें, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 26 August 2025: प्रिय के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं. सामने वाला कोई बड़ी बात आज तक आपसे छुपाता आया हैं. अचानक से ये बात आपके सामने आने से प्रिय हड़बड़ा सकता है.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- The Tower

आप महसूस कर रहे हैं, कि कोई बड़ी चूक आपके किसी कार्य में हो चुकी हैं. जिसके चलते आपके कार्य में प्राप्त सफलता विलंबित हो सकती हैं. इस स्थिति से बाहर आने के लिए आपको पुनः सभी स्थितियों का आकलन करना चाहिए. यदि आप इस स्थिति से बाहर निकलने में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं. तो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ अपनी स्थिति को साझा कर सकते हैं. धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ें. प्रिय के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं. सामने वाला कोई बड़ी बात आज तक आपसे छुपाता आया हैं. अचानक से ये बात आपके सामने आने से प्रिय हड़बड़ा सकता है. इस बात के कारण दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं. कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों के विभागों में परिवर्तन हो सकते हैं. इस बात को लेकर आपके मन में शंका हो सकती हैं. आपके साथ किसी अधिकारी के रिश्ते मतभेद पूर्ण हो सकते हैं. इसी बात को लेकर आपको अपने विभाग परिवर्तन की संभावना हो सकती हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन चलाना दुर्घटनाग्रस्त कर सकता हैं. हो सकता हैं, कि अस्पताल में दाखिल भी होना पड़ें. 

सम्बंधित ख़बरें

मेष वालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा, कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी 
मीन राशि वालों की धन की आवक अच्छी रहेगी, लेनदेन में सावधानी रखें 
कुंभ राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, पारिवारिक शांति बनी रहेगी 
मकर राशि वाले लेनदेन से बचें, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु राशि वाले धैर्य और संयम से आगे बढ़ेंगे, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 

आर्थिक स्थिति: पैसों की तंगी आपको ऋण लेने की नौबत तक ले आई हैं. अपने व्यर्थ के खर्चो को सीमित करें. 

रिश्ते: जीवनसाथी के परिजनों  के साथ बहस हो सकती हैं. इस बात को लेकर जीवनसाथी काफी नाराज़ हो सकता हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement