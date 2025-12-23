scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 23 December 2025: आमदनी बढ़ सकती है, थोड़ा सावधानी बरतें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 23 December 2025: किसी बात पर कोई करीबी व्यक्ति नाराज हो सकता है. उसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करें. राजनीति में बसे हुए लोगों की सलाह न लें.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Five of cups
प्रिय से दूरी धैर्य को कम कर सकती है. भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय के लिए बाद में पछतावा हो सकता है. किसी पुरानी गलती से सबक ले. किसी काम में दूसरे का सलाह मशवरा न लें. व्यवसाय में विरोधियों का दखल हो सकता है. थोड़ा सावधानी बरतें. सहयोगियों पर निगाह रखें. कोई आपके साथ धोखा करने की मंशा रख रहा है. इस समय कार्यों को लेकर लापरवाही ठीक नहीं है. 

किसी बात पर कोई करीबी व्यक्ति नाराज हो सकता है. उसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करें. राजनीति में बसे हुए लोगों की सलाह न लें. उनका नजरिया आपकी सोच से अलग हो सकता है. कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर न रहें. किसी से पक्षपात पूर्ण रवैया न रखें. कार्यों को सहजता से पूरा होने दें. अपनी आमदनी बढ़ने के अन्य स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करें. पुरानी बातों को लेकर न बैठे रहें. लोगों की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ें. 

स्वास्थ्य: पिता की तबियत पहले से सुधरती नजर आ सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

खामोशी से अपने कार्य करें, धैर्य रखें
व्यवहार में बदलाव लाएं, धन निवेश न करें
सहनभूति रखें, पैरों में कमजोरी हो सकती है
गलत बात का समर्थन न करें, आर्थिक उन्नति होगी
मन की कड़वाहट दूर करें, आर्थिक मदद मिलेगी

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ धन का लेनदेन सोच समझकर करें. कोई आपको धोखा दे सकता है. 

रिश्ते: संतान पक्ष से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement