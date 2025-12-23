Vrishabh Tarot Rashifal 23 December 2025: आमदनी बढ़ सकती है, थोड़ा सावधानी बरतें

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Five of cups

प्रिय से दूरी धैर्य को कम कर सकती है. भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय के लिए बाद में पछतावा हो सकता है. किसी पुरानी गलती से सबक ले. किसी काम में दूसरे का सलाह मशवरा न लें. व्यवसाय में विरोधियों का दखल हो सकता है. थोड़ा सावधानी बरतें. सहयोगियों पर निगाह रखें. कोई आपके साथ धोखा करने की मंशा रख रहा है. इस समय कार्यों को लेकर लापरवाही ठीक नहीं है.

किसी बात पर कोई करीबी व्यक्ति नाराज हो सकता है. उसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करें. राजनीति में बसे हुए लोगों की सलाह न लें. उनका नजरिया आपकी सोच से अलग हो सकता है. कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर न रहें. किसी से पक्षपात पूर्ण रवैया न रखें. कार्यों को सहजता से पूरा होने दें. अपनी आमदनी बढ़ने के अन्य स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करें. पुरानी बातों को लेकर न बैठे रहें. लोगों की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ें.

स्वास्थ्य: पिता की तबियत पहले से सुधरती नजर आ सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ धन का लेनदेन सोच समझकर करें. कोई आपको धोखा दे सकता है.

रिश्ते: संतान पक्ष से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती हैं.



