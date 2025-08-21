scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 21 August 2025: वृषभ वाले कार्यों में सावधानी बरतें, नए लोगों से हो सकती है मुलाकात

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 21 August 2025: परिवार में जीवनसाथी से बढ़ता तनाव किसी दूसरी जगह पर जाने को विवश कर सकता हैं. आप सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भागने की इच्छा कर सकते हैं.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:-Four of swords 

वर्तमान समय मन में व्याकुलता बढ़ा सकता हैं. कुछ भी करने की कोशिश करने की इच्छा नहीं हो रही हैं. कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ सकती हैं. जिसके कारण अब मन इन सभी परिस्थितियों से दूर भागने का हो रहा है. परिवार में जीवनसाथी से बढ़ता तनाव किसी दूसरी जगह पर जाने को विवश कर सकता हैं. आप सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भागने की इच्छा कर सकते हैं. हालांकि इन परिस्थितियों से पलायन कोई स्थाई उपाय नहीं है. इस समय कार्य को रोक कर विश्राम किया जा सकता है.  चल रहे कार्य को पूरा कर कुछ समय कार्य से विश्राम लेकर कहीं बाहर जाने की तैयारी कर सकते हैं. जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ता तनाव आपको परिवार से दूर कर सकता हैं. इस समय विचारों को आराम देकर आगे की रणनीति भी बनानी है. अगर कार्य की अधिकता बढ़ रही है. तो कुछ कार्यों की जिम्मेदारी किसी अन्य को सौंपी जा सकती हैं. सभी मोर्चों पर अकेले संघर्ष करना आवश्यक नही होता है. हो सकता हैं कि आपकी बेरुखी अपने प्रिय से दूर कर दिया हो. यह भी हो सकता है.  कि किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे है. लेकिन परिस्थितियां बिलकुल साथ नहीं दे रही. 

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता ने बीमार बना दिया है. इस समय थोड़ा विश्राम, नियमित दिनचर्या और उचित खानपान स्वास्थ्य को पुनः बेहतर बनाने के लिए जरूरी है. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष ठीक है. धन कमाने के नए साधन ढूंढ सकते हैं. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें. 

रिश्ते: रिश्तों के बीच घमासान चल सकता हैं. प्रिय के साथ मुलाकात थोड़ा उत्साह लेकर आ सकती है. 

