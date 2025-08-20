scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 20 August 2025: आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो सकती है, विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 20 August 2025: यह आपके लिए हितकर नहीं है.आपको सभी अपने शुभचिंतक लगेंगे.हो सकता हैं, कि कोई आपसे ईर्ष्या रखकर आपका कार्य बिगड़ दें. यह समझना अभी मुश्किल है .इसलिए थोड़ी सतर्कता बरतनी आवश्यक है.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-

Cards:-Knight of wands

कुछ विपरीत परिस्थितियों के चलते किसी भी कार्य में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है. आगे आने वाली परिस्थितियां पहले से अनुकूल दिखाई दे सकती है. जल्द ही कुछ अच्छे शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है. जिससे जीवन में उल्लास और नवीनता का संचार होगा. अपनी योग्यता और काबिलियत दूसरों के सामने साबित कर अपने लिए एक नई पहचान बना सकेंगे. किसी नौकरी की शुरुआत हो सकती है. हो सकता है कि काफी समय से नौकरी में मनचाही पदोन्नति की बनी चाह भी पूरी हो जाए. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की सूचना भी मिल सकती है. किसी नए कार्य की शुरुआत  को लेकर योजना बना सकते है. किसी भी स्थिति में सभी  परिस्थितियां आपके पक्ष ही में होंगी.निश्चिंत रहिए.आपके सामने काफी सारे अवसर आ सकते है.जिसके कारण काफी दुविधा महसूस करेंगे. भविष्य की योजनाओं का साझा न करें.यह आपके लिए हितकर नहीं है.आपको सभी अपने शुभचिंतक लगेंगे.हो सकता हैं, कि कोई आपसे ईर्ष्या रखकर आपका कार्य बिगड़ दें. यह समझना अभी मुश्किल है .इसलिए थोड़ी सतर्कता बरतनी आवश्यक है.

स्वास्थ्य : परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत काफी खराब होने के कारण परिवार के सभी लोग काफी चिंतित हो सकते है.कार्य की अधिकता के चलते स्वास्थ्य के साथ लापरवाही ना करें.कार्य के साथ आवश्यक विश्राम भी करें.

आर्थिक स्थिति : आने वाले अवसर आर्थिक स्थिति को काफी अच्छा बना सकते हैं. पिता से पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता नजर आ रहा है. भाई बहन आर्थिक मदद कर सकते हैं.

रिश्ते : विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. परिवार के साथ विदेश यात्रा का योग बन सकता है . मित्रों और परिजनों  के साथ अपनी उपलब्धि का जश्न मनाएंगे.प्रेम संबंध में नयापन आएगा.

---- समाप्त ----
