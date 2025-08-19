scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 19 August 2025: रुका हुआ काम पूरा होगा, जीवनसाथी से प्यार बढ़ेगा

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 19 August 2025: आगे के जीवन में आपको उनसे काफी कुछ फायदा मिल सकेगा.यदि कोई संबंध लंबे समय से टूटा हुआ है. तो उसको सही करने के लिए प्रयास कर सकते हैं.

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Ace of Cups

अपने विचारों में सकारात्मकता लाइए. जल्द ही कोई बड़ा परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता है .हो सकता है, कि आपको पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो जाए.कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे.नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए उत्तम समय हैं.थोड़े से प्रयास से ही अच्छी सफलता मिल सकती हैं.प्रिय के साथ मधुर स्मृतियां बना सकते है.यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम की चिंता हो रही हैं.तो वहां भी अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी.आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां रही हो.उनसे आपने काफी कुछ सबक किया हैं.आगे के जीवन में आपको उनसे काफी कुछ फायदा मिल सकेगा.यदि कोई संबंध लंबे समय से टूटा हुआ है.तो उसको सही करने के लिए प्रयास कर सकते हैं.आप अपने ऊपर ईश्वर की असीम कृपा को अनुभव कर सकते हैं. सभी बिगड़े हुए काम अब पूरे होते नजर आएंगे.मन में शांति और सुकून महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य: जीवनसाथी को हो रही स्वास्थ्य परेशानियों से अब काफी तनाव होने लगा हैं. किसी अन्य चिकित्सा पद्धति को अपनाने पर विचार कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: काफी समय से रुके हुए किसी मकान के सौदे में तेजी आ सकती हैं.इससे राहत की सांस लेंगे.

रिश्ते:प्रिय के बार बार कहने पर भी आप उसके साथ कही घूमने जाने की योजना नहीं बना रहे हैं.जिससे वो नाराज़ हो सकता हैं.
 

---- समाप्त ----
