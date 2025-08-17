scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 17 August 2025: वृष राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, लापरवाही से बचें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 17 August 2025: अब धन प्राप्ति के लिए ऋण लेने का प्रयास कर सकते है. पूर्व में कुछ लोगों के साथ अनबन हो चली थी. जो अब समाप्त हो सकती है. कुछ नए बदलाव ही संग जीवन में नए जोश और उमंग आती नजर आ रही है.

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Ace of swords

किसी को लेकर काफी चिंतित हो सकते हैं. आपकी भावनाओं को सामने वाला समझ नहीं पा रहा हैं. वो बार बार आपको किसी बात के लिए दोषी मान रहा हैं. अपनी स्थिति को सामने वाले के सामने बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं. पूर्व में लोगों के साथ आपका व्यवहारबकौसा भी रहा हो. अब सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं. कार्यों में धीरे-धीरे सफलता मिलती नजर आ रही है. रुके हुए कर भी गति पकड़ सकते हैं. ऐसे कार्य जिनमें काफी समय से कुछ ना कुछ परेशानी उठाना पड़ रही थी. अब उनमें भी सुधार आता नजर आ सकता है. अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे. नए साथ पर पदोन्नत होकर जाना परिजनों के लिए परेशानी बन सकता हैं. किसी बड़े के सहयोग से शादी के लिए उचित जीवनसाथी की तलाश कर सकते है. कोई नए व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बना ली है. अब धन प्राप्ति के लिए ऋण लेने का प्रयास कर सकते है. पूर्व में कुछ लोगों के साथ अनबन हो चली थी. जो अब समाप्त हो सकती है. कुछ नए बदलाव ही संग जीवन में नए जोश और उमंग आती नजर आ रही है.

स्वास्थ्य: विचारों की अधिकता मानसिक तनाव दे सकती हैं. कुछ समय ध्यान साधना में लगाएं.

आर्थिक स्थिति: पैसों को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं. कहीं से उधार लेना पड़ सकता हैं.

रिश्ते:माता के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता हैं. अब उस बात को लेकर शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं.

 

