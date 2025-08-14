Vrishabh Tarot Rashifal 14 August 2025: वृष राशि वालों को नहीं मिलेंगे उधार दिए पैसे, लापरवाही से बचें

वृषभ (Taurus):-

Cards :- Eight of swords

बड़ी मुश्किल से किसी परेशानी से बाहर आ पाए हैं. और अब किसी की मदद करने के कारण आप किसी बड़ी परेशानी में फंस गए. खुद को इस मुसीबत से बाहर निकालने का प्रयास कर सकते हैं. किसी बात का डर विचारों में इतनी अधिक नकारात्मकता ले आया है. कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है. हालांकि उससे बाहर निकलने का रास्ता होने के बाद भी उस तक जाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं. जिंदगी आगे बहुत बेहतर हो सकती है. अपनी सोच और समझ का उपयोग करते हुए कार्यों को पूरा करने की चेष्टा कीजिए. अपनी सृजनशीलता और कल्पनाशीलता का उपयोग कर व्यवसाय को आगे बढ़ाने के प्रयास कर सकते हैं. दूसरों को अपनी जिंदगी के निर्णय के बीच में दखल न देने दें. उनकी बात को समझकर फिर अपने अनुसार निर्णय ले. इससे उस कार्य के अच्छा या बुरा होने की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी. दूसरों को हमेशा दोषी न ठहराएं. मित्रता करते समय सामने वाले के बारे में सभी आवश्यक जानकारी पता जरूर करें.

Advertisement

स्वास्थ्य : आंखों को लेकर गंभीर समस्या हो सकती है. किसी भी तरह की लापरवाही ना करें. स्वास्थ्य सामान्य रह सकता है.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति ठीक रह सकती है . दिया हुआ पैसा वापस मांगने के प्रयास कर सकते हैं.

रिश्ते : विश्वास करना अच्छा है,पर अतिविश्वास आपको डूबो सकता है. नए रिश्तों को बनाने से पहले जांच परख करके आगे बढ़े. पति पत्नी के मध्य अनबन रह सकती है.

---- समाप्त ----