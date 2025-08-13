scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 13 August 2025: आपके और आपके प्रिय के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है, रिश्ते में मधुरता लाएं

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 13 August 2025: परिवार में संपत्ति को लेकर बढ़ता विवाद सभी के सुख चैन को छीन सकता है. इस बात को लेकर बार बार लोगों में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने लगे हैं.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:- The Devil 

आपके और आपके प्रिय के बीच काफी तनाव हो सकता है. सामने वाला किसी शक के चलते आपको हमेशा बुरा भला कह सकता है. इस बात का असर अब आपके कार्यों पर पड़ सकता है. जिसके चलते अपने प्रिय से दूरी बनाने शुरुआत कर दी है. आपके कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी आपके कार्य शैली से काफी प्रभावित हो रहा है. इस बात के चलते कुछ सहयोगी आपको उसके सामने कामचोर साबित करने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं.

परिवार में संपत्ति को लेकर बढ़ता विवाद सभी के सुख चैन को छीन सकता है. इस बात को लेकर बार बार लोगों में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने लगे हैं. इस स्थिति को देखते हुए अब परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों को समझौता करने की जरूरत समझ आ रही है. सभी लोग समझदारी से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे. 

स्वास्थ्य: आंखों में लगातार पानी आने से अब धुंधलापन आने लगा है. किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी के परिवार के किसी सदस्य की जरूरत के वक्त की आर्थिक मदद कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र से कोई कीमती वस्तु उपहार में मिल सकती हैं. 

रिश्ते: परिवार के मुखिया से काफी बहस हो गई है. जिसके चलते परिवार के अन्य सदस्य बात नहीं कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
