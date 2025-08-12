Vrishabh Tarot Rashifal 12 August 2025: धन कमाने के नए स्त्रोत आ सकते है, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Ace of Pentacles



अचानक से धन प्राप्ति के नए रास्ते मिल सकते है.मेहनत अवश्य ज्यादा करना पड़ेगी.पर आपको प्रतिफल भी उसी मेहनत के अनुकूल अच्छा ही प्राप्त होगा.आपको यह सब ईश्वर की कृपा देने जैसा महसूस हो सकता हैं.ऐसा लगेगा जैसे ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हो.आप किसी विषय या रुचि की तरफ अपना रुझान देखते हुए उसको सीख सकते है.किसी मित्र द्वारा नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता हैं.रुके हुए कार्यों में तेज़ी आ सकती है. लोग आपके व्यक्तित्व और बोली से प्रभावित होते आए है.एक नए छोटे व्यवसाय को शुरू करने की योजना जीवनसाथी के साथ बना सकते है.नया व्यवसाय पारंपरिक व्यवसाय से अलग होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता हैं. किसी सामाजिक संस्था के साथ मिलकर जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की कोशिश कर सकते हैं.ये प्रयास समाज सेवा और अपनी संतुष्टि की नीयत से कर रहे है.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते है. किसी पुराने रोग के लक्षण फिर से उभर सकते है.किसी अच्छे विशेषज्ञ की सलाह पर अमल कर सकते है.

आर्थिक स्थिति: धन कमाने के नए स्त्रोत खुलते नजर आ सकते है.रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. पैसों का लेनदेन बिना कागजी कार्यवाही के ना करें.

रिश्ते : परिवार में किसी के विवाह को लेकर उत्साह और उमंग है.सगे संबंधियों के साथ आनंदमय समय व्यतीत कर सकते है. संतान की उच्च शिक्षा को लेकर खुश होंगे.

