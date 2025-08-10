Vrishabh Tarot Rashifal 10 August 2025: वृष राशि वाले व्यर्थ के खर्चो के कारण कुछ परेशान रहेंगे, जानें कैसा रहेगा दिन

वृषभ (Taurus):-

Cards: - Seven of swords

अपने जीवन के निर्णयों में किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को शामिल न करें. कुछ लोगों के विचार आपके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं. जिससे सही निर्णय लेने में दुविधा हो सकती हैं. कोशिश करें कि किसी भी गलत कार्य का साथ न दें. और ना ही गलत कार्य करने वालों की संगत का चयन करें. कार्य क्षेत्र में आपके चरित्र को लेकर कुछ अफवाहें फैलाई जा सकती हैं. आपकी जरा सी भी गलती काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं. कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है . किसी भी स्थिति में दूसरों से वाद विवाद ना करें. जरा सी भी बात बड़ा रूप ले सकती हैं. अपने कदमों को मजबूती से अपने कार्य क्षेत्र में जमाने का प्रयास करें. दिए गए कार्य को समय पर पूरा करें और उच्च अधिकारियों की निगाह में अपनी काबिलीयत और क्षमता को साबित करें.

आपकी मेहनत और निष्ठा सामने वाले को आपके समक्ष हारने को मजबूर कर देगी . आपके अपनों ने आपको अचानक से अकेला कर दिया है. पैसे के वाद विवाद के चलते सब आपसे दूर भगाने का प्रयास कर सकते हैं. किसी बुजुर्ग की सलाह लेकर इस स्थिति से निपटने का रास्ता ढूंढने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य : ऊंचाई से गिरने के कारण लगी चोट परेशान कर सकती है. किसी छोटी शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति ठीक है. व्यर्थ के खर्चो के कारण कुछ परेशानी आ सकती है. किसी की स्वास्थ्य समस्या के चलते काफी धन खर्च होने की संभावना बन रही है.

रिश्ते : रिश्तो की गांठ प्यार और सम्मान से मजबूती से बनी रहती है. परिजनों के साथ समय बिताने का प्रयास करें. साथ ही उनके जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं. इसको नजरअंदाज ना करें.

---- समाप्त ----