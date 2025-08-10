scorecardresearch
 

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 10 August 2025: वृष राशि वाले व्यर्थ के खर्चो के कारण कुछ परेशान रहेंगे, जानें कैसा रहेगा दिन

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 10 August 2025: आपकी मेहनत और निष्ठा सामने वाले को आपके समक्ष हारने को मजबूर कर देगी . आपके अपनों ने आपको अचानक से अकेला कर दिया है.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-

Cards: - Seven of swords

सम्बंधित ख़बरें

Tarot Rashifal 10 August 2025 Mesh(Aries: मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति सुधरती नजर आ रही है, सावधान रहें 
मीन राशि वालों का नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी हो सकता है, आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है 
कुंभ राशि वाले व्यवसाय को आगे ले जाने की योजना पर विचार कर सकते हैं, मेहनत-लगन से कार्य करें 
मकर राशि वाले योजनाओं का चयन अपनी सूझबूझ से करें, इनकी सफलता आपके लिए पदोन्नति का रास्ता खोल सकती है 
धनु राशि वालों को लापरवाही के चक्कर में बड़ा नुकसान हो सकता है, जीवनसाथी के साथ रिश्ते कटु होते जा रहे हैं 

अपने जीवन के निर्णयों में किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को शामिल न करें. कुछ लोगों के विचार आपके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं. जिससे सही निर्णय लेने में दुविधा हो सकती हैं. कोशिश करें कि किसी भी गलत कार्य का साथ न दें. और ना ही गलत कार्य करने वालों की संगत का चयन करें. कार्य क्षेत्र में आपके चरित्र को लेकर कुछ अफवाहें फैलाई जा सकती हैं. आपकी जरा सी भी गलती काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं. कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है . किसी भी स्थिति में दूसरों से वाद विवाद ना करें. जरा सी भी बात बड़ा रूप ले सकती हैं. अपने कदमों को मजबूती से अपने कार्य क्षेत्र में जमाने का प्रयास करें. दिए गए कार्य को समय पर पूरा करें और उच्च अधिकारियों की निगाह में अपनी काबिलीयत और क्षमता को साबित करें.

Advertisement

आपकी मेहनत और निष्ठा सामने वाले को आपके समक्ष हारने को मजबूर कर देगी . आपके अपनों ने आपको अचानक से अकेला कर दिया है. पैसे के वाद विवाद के चलते सब आपसे दूर भगाने का प्रयास कर सकते हैं. किसी बुजुर्ग की सलाह लेकर इस स्थिति से निपटने का रास्ता ढूंढने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य : ऊंचाई से गिरने के कारण लगी चोट परेशान कर सकती है. किसी छोटी शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति ठीक है. व्यर्थ के खर्चो के कारण कुछ परेशानी आ सकती है. किसी की स्वास्थ्य समस्या के चलते काफी धन खर्च होने की संभावना बन रही है.

रिश्ते : रिश्तो की गांठ प्यार और सम्मान से मजबूती से बनी रहती है. परिजनों के साथ समय बिताने का प्रयास करें. साथ ही उनके जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं. इसको नजरअंदाज ना करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement