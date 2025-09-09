Vrishabh Tarot Rashifal 9 September 2025: उधार देने के मामले में सजग रहें, खानपान का ध्यान रखें

वृषभ(Taurus):-

Cards :- Ten of Swords

कार्य क्षेत्र में बढ़ता हुआ तनाव काफी हद तक परेशानी बढ़ता जा रहा हैं.अभी तक समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं.आपके जीवनसाथी का रूखा व्यवहार आपके लिए असहनीय हो सकता हैं.आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, कि जैसे कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच आ गया है.किसी भी तरह का विवाद स्थिति को और गंभीर कर सकता हैं.जल्द ही इस परिस्थिति से बाहर निकल सकेंगे.किसी के बहकावे में आकर कार्यों की गति कम न करें.समय पर कार्य पूरा करना आप पर सामने वाले के विश्वास को मजबूत कर सकता हैं.यदि किसी कारणवश बार बार कोई बाधा कार्य में उत्पन्न हो रही हैं.तो उससे संबंधित व्यक्ति से मिल कर उसका निवारण निकलने का प्रयास करें.मतलबी और स्वार्थी लोगों से दूर रहना आपके लिए बेहतर होगा.बड़े बुजुर्ग लोगों का आदर सम्मान करें और उनकी बातों को सुनने और समझने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: पूर्व की कोई स्वास्थ्य समस्या पुनः उभर आई है.खानपान को अनियमितता पाचन संबंधी परेशानी का कारण बन सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी कोई भी उधार देने के मामले में सजग रहें.बिना लिखा पढ़ी के किसी से पैसों का लेनदेन ना करें.

रिश्ते : किसी अपने का दोहरा चरित्र सामने आ सकता है.इस धोखे से उभरने में थोड़ा वक्त लग सकता है.अपने करीबी से से अपनी परेशानी बांटने का प्रयास कर सकते है.

