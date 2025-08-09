scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 9 August 2025: वृषभ राशि वालों को नए व्यवसाय में थोड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 9 August 2025: किसी के साथ हुए विवाद के चलते काफी परेशानियां उठाते आए हैं. आपकी सहनशक्ति समाप्त होने लगी है. शांत स्वभाव के कारण आप विवाद टालने का प्रयास करते हैं.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Strength

किसी के साथ हुए विवाद के चलते काफी परेशानियों उठाते आए हैं. अब आपकी सहनशक्ति समाप्त होने लगी है. आप अपने शांत स्वभाव के कारण विवाद टालने का प्रयास करते हैं. अब पानी सिर से ऊपर हो सकता है. न चाहते हुए भी आपने सामने वाले को जवाब देने की मंशा बना ली हैं. किसी कार्य के सिलसिले में आपका स्थानांतरण ऐसे विभाग में हो सकता हैं. जिसमें कुछ सहयोगी सामने वाले के कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं.

अपने व्यवहार की सौम्यता और संयम से आप अपनी जगह इस जगह बना सकते हैं. शुरू में स्थितियां विपरीत हो सकती है. पर धीरे धीरे आप अपनी जगह सभी के बीच बना लेंगे. ये आपको पूर्ण विश्वास है. परिवार में किसी निर्णय के खिलाफ हो सकते हैं. जिससे कुछ बड़े बुजुर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम के साथ शांति से आगे बढ़ने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य: किसी के साथ हाथापाई की स्थिति बन सकती है. ऐसे स्थिति में बचकर निकल जाना ज्यादा बेहतर होगा. 

आर्थिक स्थिति: नए व्यवसाय में थोड़ा आर्थिक नुकसान होने से कुछ चिंतित हो रहे हैं. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें. 

रिश्ते: किसी के काफी समय बाद परिवार में वापस आना सुखद लग सकता हैं. सामने वाला खुद को अकेला महसूस कर सकता है.

---- समाप्त ----
