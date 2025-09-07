scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 7 September 2025: आज चंद्र ग्रहण पर वृष राशि वाले व्यवसाय में लाभ उठाएंगे, धन निवेश करेंगे

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 7 September 2025: पूर्व की कुछ घटनाएं मन को विचलित कर सकती हैं.आगे बढ़ने के लिए इन यादों से बाहर निकलने में ही समझदारी है.समय अनुकूल है.जिस भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करते है. उसमें विजय अवश्य मिल सकेगी.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-

Cards:- The Chariot 

कभी कभी जब मन काफी परेशान होता है.तो कोई ऐसा जो आपकी भावनाओं को समझ सकें.वही आपको सबसे प्रिय लग सकता हैं.इस समय किसी स्थिति के समाधान को लेकर मन में काफी उथल पुथल चल रही है. ऐसे समय में भावनाओं पर नियंत्रण और वास्तविकता के प्रति चेतना आवश्यक है.सामने आ रही चुनौती कैसी भी हो,इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.ये समय अपने कार्यों पर नियंत्रण खोने का नही,बल्कि मजबूती से उसको हासिल करने का है.किसी परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता प्राप्त होने की उम्मीद हो सकती हैं.जल्द ही कुछ अच्छे अवसर सामने आ सकते है.उनमें से सही अवसर को प्राप्त कर व्यवसाय में लाभ लिया जा सकता हैं.लगातार कुछ यात्राएं भी करना पड़ सकती है. किन्हीं सकारात्मक लक्ष्यों के साथ की जा रही ये यात्राएं प्रगति की राह प्रशस्त करेंगी.पूर्व की कुछ घटनाएं मन को विचलित कर सकती हैं.आगे बढ़ने के लिए इन यादों से बाहर निकलने में ही समझदारी है.समय अनुकूल है.जिस भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करते है. उसमें विजय अवश्य मिल सकेगी.

स्वास्थ्य: काफी समय से यात्राएं करने के कारण शारीरिक थकान अनुभव कर सकते हैं .खान पान में जरूरी नियंत्रण रखें.

आर्थिक स्थिति: धीमी गति से ही सही पर आर्थिक स्थिती बेहतर होने लगी है.पूर्व में किए गए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है.

रिश्ते : दिल से निभाए रिश्ते हमेशा साथ देते है.चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो.कुछ लोगों का साथ हमेशा सुखद ही होता है.

