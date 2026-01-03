scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 3 January 2026: शादी-विवाह पर खर्चा हो सकता है, इसलिए संभलकर खर्च करें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 3 January 2026: किसी की बातों से मन आहत हो सकता हैं.किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. शादी-विवाह पर खर्चा हो सकता है, इसलिए संभलकर खर्च करें

वृषभ (Taurus):-
Cards:- The Moon
मन में आ रही नकारात्मकता को दूर करने के प्रयासों में मजबूती लाएं.इस समय किसी के विचारों से ज्यादा प्रभावित हो सकते है.जिससे स्वभाव में गंभीरता आ सकती है. खुद को अकेला महसूस  न करें.परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती है.इसलिए मानसिक तनाव न बढ़ाएं.किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर सकते हैं.मित्र के साथ व्यवसाय में साझेदारी कर सकते है.मनचाहे जीवनसाथी की तलाश पूरी नहीं होने से निराशा आ सकती है.आप किसी के प्रेम के झांसे में फंसकर आर्थिक नुकसान कर सकते हैं.

इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उधार लेना पड़ सकता है.इस समय आप अपनी वाणी और गुस्से पर काबू रखें.किसी के भी उकसाने पर आपा न खोए.कार्य क्षेत्र में किसी उच्च अधिकारी की सिफारिश पर  किसी नई परियोजना का हिस्सा बन सकते हैं.इस बात से कुछ सहयोगी काफी ईर्ष्या कर सकते हैं.किसी की बातों से मन आहत हो सकता हैं.किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें.रिश्तों में सुधार लाएं.जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते है.आपसी बातचीत से मतभेदों को कम कर सकते है.

स्वास्थ्य:पैरों में घाव हो सकता है.इस समय घरेलू उपचार की जगह किसी चिकित्सक को दिखाएं.

आर्थिक स्थिति:परिवार में किसी के विवाह के लिए काफी खर्चा हो सकता हैं.व्यर्थ के खर्चों पर काबू रखें.

रिश्ते: जीवनसाथी के अतीत का कोई व्यक्ति आपके जीवन में तनाव बढ़ा सकता हैं.इससे मन व्यथित हो रहा हैं.

---- समाप्त ----
