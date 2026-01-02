scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 2 January 2026: धन के निवेश की योजना बन सकती है, पेशेवर सलाह लें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 2 January 2026: अतीत में हुए किसी हादसे से जुड़ा कोई व्यक्ति सामने आ सकता है.जिससे मन भयभीत हो जाएगा.धन के निवेश की योजना बन सकती है, पेशेवर सलाह लें

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Strength
नई नौकरी की तलाश कर सकते है.कार्य क्षेत्र में पहचान बनाए रखने के लिए कार्यों को समय पर पूरा कर रहे है.सहयोगियों के साथ किसी बात के कारण विवाद हो सकता है.इस विवाद को समय रहते सुलझा लें.अन्यथा आगे चलकर बड़ी मुसीबत में फंस सकते है.धार्मिक कार्यों के प्रति झुकाव बढ़ सकता हैं.लोगों की बातों को अनसुना करें. बार बार कार्यों में गलतियां न करें.पुरानी यादों से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे. अतीत में हुए किसी हादसे से जुड़ा कोई व्यक्ति सामने आ सकता है.जिससे मन भयभीत हो जाएगा. ऐसी स्थिति में खुद को अकेला महसूस न करें.पुराने मित्रों से मिल सकते है.

बड़े बुजुर्ग लोगों का साथ कार्यों को सही तरह से पूरा करने में मदद कर सकता है.नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण मिल सकता है.इससे थोड़ा परेशान हो सकते है.परिजनों की समझाइश इस स्थिति को  स्वीकार करेंगे.पर नए स्थान और नए लोग उत्साह में वृद्धि कर सकते है.विवाह के लिए मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता हैं.

स्वास्थ्य: नाक की हड्डी बढ़ सकती है.चिकित्सक शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते है.

सम्बंधित ख़बरें

तला-भुना खाने से परहेज रखें, स्वास्थ्य का ध्यान दें
नए साल पर करियर-व्यापार में लाभ होगा, ऐसा बीतेगा दिन
आर्थिक सकारात्मकता बढ़ेगी, पेशेवर लाभ की संभावनाएं संवरेंगी
इच्छित सफलता से उत्साह बना रहेगा, कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे
निवेश के प्रयास गति पाएंगे, संवाद को मजबूती मिले

आर्थिक स्थिति: किसी बड़ी योजना में धन निवेश करने की इच्छा कर रहे है.

रिश्ते: प्रिय के व्यवहार में परिवर्तन आपको चौंका सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement