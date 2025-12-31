scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 1 January 2026: नए साल पर प्रेम प्रसंग सुखद बनेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 1 January 2026: नए कार्य की शुरुआत मित्र के साथ करेंगे.अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते है.इससे सामने वाले को हावी होने का मौका नहीं मिल पाएगा.

वृष - नए अंदाज से कार्य करने और रचनात्मकता पर जोर बनाए रखने पर बल होगा. सृजन के प्रयास संवार पाएंगे. करीबीजन सहयोग बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. करियर व्यापार के मामले बनेंगे. नवाचार में रुचि रहेगी. प्रतिस्पर्धा में आगे आने की सोच रखेंगे. चर्चा के केंद्र में रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. यात्रा कर सकते हैं. जिम्मेदारों से मेलजोल बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.


नौकरी व्यवसाय- कारोबार में श्रेष्ठता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्य गति पाएंगे. सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. नवीन कार्या में तेजी आएगी. रहन सहन में सुधार पाएगा.
धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियां बढ़ेंगी. वरिष्ठों से भेंट होगी. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. साख प्रसिद्धि बल पाएगी. व्यवस्था प्रबंधन मजबूत रहेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. उचित दिशा में गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम प्रसंग सुखद बनेंगे. घर में उत्साह का वातावरण रहेगा. अपनों में शुभ संवाद रहेंगे. परिजन प्रसन्न और प्रभावित होंगे. सभी का विश्वास जीतेंगे. खुशी का ध्यान रखेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. अतिथि आगमन संभव है.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न कार्यां को आगे बढ़ाएंगे. सकारात्मक चर्चा बढ़ेगी. बड़प्पन से काम लेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. कलात्मक समझ बढ़ाएं.

