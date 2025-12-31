scorecardresearch
 
आज 31 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: वित्तीय विषयों पर ध्यान देंगे, जानें वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा 2025 का आखिरी दिन

Aaj ka Vrishabh Rashifal 31 December 2025, Taurus Horoscope Today: विविध इच्छित कार्य बनेंगे. कारोबारी तेजी बनी रहेगी. योजनाविस्तार को बल मिलेगा. संपत्ति के प्रयास संवरेंगे. रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. वित्तीय विषयों पर ध्यान देंगे.

वृष- व्यवहार में सहकार बनाए रखेंगे.  योग्यता के प्रदर्शन से सबको आकर्षित करेंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे. बड़प्पन की भावना बनाए रहेंगे. लोगों से मेलजोल बढ़ेगा. साज संवार और भव्यता बनाए रहेंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में सहजता बढेगी. अपनों में भेंट मुलाकात होगी. जीवन स्तर संवार पर रहेगा. आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे. आदरभाव भाव बढ़ा रहेगा. मित्रों की संख्या बढ़ेगी. इच्छित लोगों भेंट होगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्यों में सूझबूझ और सृजन बढ़ाए रखेंगे. नीति नियम का पालन करेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. कार्यों में तेजी आएगी. विविध मामलों को आगे बढ़ाएंगे. साख सम्मान पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ बढ़ाने में आगे रहेंगे. विविध इच्छित कार्य बनेंगे. कारोबारी तेजी बनी रहेगी. योजनाविस्तार को बल मिलेगा. संपत्ति के प्रयास संवरेंगे. रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. वित्तीय विषयों पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मजबूत होंगे. भावनात्मक संवाद और स्नेह प्रदर्शन में आगे रहेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मैत्री पक्ष बेहतर रहेगा. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा. सकारात्मकता से सभी को प्रभावित करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. पहल बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. जीवनशैली संवार पर रहेगी. अवरोध दूर होंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. याददाश्त सुधरेगी.

शुभ अंक : 4 5 6 7

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सरलता बढ़ाएं.

