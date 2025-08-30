scorecardresearch
 

आज 30 अगस्त 2025 वृष राशिफल: निर्णय लेने में आगे होंगे, मनोबल से विविध मामले पक्ष में बनाएंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 30 August 2025, Taurus Horoscope Today: मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. अनुबंधों में सतर्क रहेंगे. चर्चा संवाद में पहल रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे.

taurus horoscope
वृष - महत्वपूर्ण अनुबंधों व संवाद को आगे बढ़ाएंगे. साथियों की अपेक्षाओं को पूरा करने का भाव रहेगा. पारिवारिक मामलों में गति आएगी. टीम भावना पर जोर रहेगा. आपसी विश्वास से आगे बढेंगे. खुशियों को साझा करेंगे. व्यक्तिगत संपर्कां में उत्साहित रहेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. अनुबंधों में सतर्क रहेंगे. चर्चा संवाद में पहल रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर उछाल पर रहेगा. उद्योग व्यापार में योजनानुसार कार्य करेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर होगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी में सक्रियता लाएंगे. नेतृत्व के प्रति गंभीरता रखेंगे.

धन संपत्ति- निर्णय लेने में आगे होंगे. मनोबल से विविध मामले पक्ष में बनाएंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. वित्तीय योजनाओं में बढ़त रहेगी. आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. मित्रों के साथ परस्पर स्नेह आनंद को बढ़ाएंगे. अपनों से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सक्रियता आएगी. रिश्तों में सजगता बनी रहेगी. मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे. अन्य के प्रति मदद की भावना बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वादा निभाने पर जोर होगा. अहंकार में नहीं आएंगे. सक्रियता और संतुलन बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 6

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. शंका में न रहें.
 

