scorecardresearch
 

Feedback

आज 29 सितंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले कामकाज में रखें सावधानी, भावनाओं पर रखें अंकुश

Aaj ka Vrishabh Rashifal 29 September 2025, Taurus Horoscope Today: सात्विकता पर जोर देंगे. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. बड़ों के सानिध्य पर जोर देंगे. परिजनों से सीख सलाह रखेंगे.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी करने से बचने का समय है. खानपान की आदतों पर ध्यान दें. अतिश्रम व शारीरिक संघर्ष की स्थिति से बचें. अपनों की सीख सलाह पर अमल बनाए रखें. सात्विकता पर जोर देंगे. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. बड़ों के सानिध्य पर जोर देंगे. परिजनों से सीख सलाह रखेंगे. अप्रत्याशित लाभ-हानि संभव है. आपसी समझ बूझ से कार्य करें. बहस विवाद से बचेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में विनय विवेक रखें. कामकाज में सावधानी बनाए रहेंगे. लापरवाही व अनदेखी न आएं. कामकाजी प्रयासों को संवारें. व्यापार पूर्ववत् रहेगा. लाभ प्रतिशत साधारण रहेगा. पेशेवर प्रयास गति लेंगे.

धन संपत्ति- प्रबंधकीय पक्ष पर ध्यान दे. सतर्कता बनाए रहें. नीति नियम का पालन करें. तैयारी से आगे बढ़ें. रुटीन बेहतर रखें. व्यवस्था पर भरोसा रखें. लेनदेन में सावधानी रखें. भ्रम व बहकावे में न आएं.

सम्बंधित ख़बरें

taurus
वृषभ: आपकी बातों से लोग आकर्षित होंगे, रुके हुए काम बनेंगे 
धैर्य से काम लेंगे, साझा पक्ष मजबूत रहेगा 
वृषभ: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी 
वृषभ राशि वाले सामूहिक कार्यों में लेंगे रुचि, महत्वपूर्ण मामलों में बढ़ेंगे आगे 
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ का योग है 

प्रेम मैत्री- भेंटवार्ता व संवाद धैर्य बनाए रखें. सामंजस्यता से संबंध साधें. विरोधी सक्रियता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर जोर रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. अपनों से सुख-दुख साझा करेंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. आवश्यक सूचना प्राप्त हो सकती है. चर्चा में सरलता बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत के संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. फोकस बढ़ाएं. खानपान में संतुलन रखें. मनोबल बनाए रखें. लापरवाही से बचें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 5 8

शुभ रंग : पर्ल व्हाइट

आज का उपाय : देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशती का विधिवत पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. जरूरतमंद की मदद करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement