आज 29 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: बजट बनाकर आगे बढ़ें, क्षमता से अधिक खर्च से बचें

Aaj ka Vrishabh Rashifal 29 December 2025, Taurus Horoscope Today: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. बजट की अनदेखी न करें. लेनदेन में नियमों का पालन करें. विस्तार में रुचि रहेगी. आय पूर्ववत् रहेगी. बजट बनाकर आगे बढ़ें. क्षमता से अधिक खर्च से बचें.

वृष - रिश्ते सहज बने रहेंगें. विदेश से जुड़े मामलों को बेहतर बनाने पर जोर देंगे. कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. न्यायपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश रखें. पेशेवर कार्यों में लापरवाही से बचें. सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे. विदेशी मामलों में आगे बने रहेंगे. खर्च और निवेश में धैर्य दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- लोभ से बचने पर जोर दें. प्रलोभन में न आएं. चर्चा वार्ता में स्पष्टता रखें. कामकाज विस्तार के मौके भुनाएंगे. कार्यों में जल्दबाजी से बचें. करियर कारोबार के मामलों में सावधानी बनाए रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. बजट की अनदेखी न करें. लेनदेन में नियमों का पालन करें. विस्तार में रुचि रहेगी. आय पूर्ववत् रहेगी. बजट बनाकर आगे बढ़ें. क्षमता से अधिक खर्च से बचें.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में धैर्य से काम लें. रिश्तों में उतावली न दिखाएं. मित्रों एवं प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. लोगों का भरोसा जीतें. संबंधियों का सम्मान रखें. प्रेम के मामले में सजग रहें. संवाद संपर्क में सहजता रखें. भेंट संवाद में जल्दबाजी से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- जवाबदेही बनाए रखें. मनोबल बना रहेगा. स्वयं पर ध्यान दें.रुटीन संवारेंगे. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

शुभ अंक : 2 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना और अभिषेक करें. जल व बेल पत्रादि चढ़ाएं. दिखावे में न आएं.

