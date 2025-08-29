आज 29 अगस्त 2025 वृष राशिफल: वृष राशि वाले पैसों के लेनदेन से बचें, ये है आपका लकी रंग

वृष - जरूरी मामलों में हड़बड़ी न दिखाएं. मेहनत और लगन से उचित दिशा में बढ़त बनाएंगे. करियर व्यापार को मजबूती देंगे. कामकाजी प्रयासों में रुटीन बेहहर बनाए रखें. नियम अनुशासन पर जोर दें. व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. निरंतरता पर ध्यान देंगे. पेपरवर्क में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. सफेदपोष ठगों से बचाव रखें. विवेक विनम्रता बनाए रहें. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- जोखिम लेने से बचेंगे. पेशेवर संबंधों को महत्व देंगे. व्यवसायिक विषयों में सहयोग बनाए रहेंगे. संस्थागत कार्यं में गति आएगी. श्रमशीलता में वृद्धि होगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति-- बैंकिग एवं लोन संबंधी विषय गति देंगे. उधार को बढ़ावे से बचें. व्यवसायिक मामलों में सतर्कता बढ़ाएं. कार्ययोजना व प्रबंधन पर जोर होगा. सबको साथ लेकर चलें. कार्यगति नियमित रहेगी.

प्रेम मैत्री- मन के संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी. समकक्षों का साथ रहेगा. मन रिश्तों में सहजता दिखाएंगे. सावधानी से संबंध आगे बढ़ाएंगे. स्वजनों का सम्मान बनाए रखें. अपनों के समक्ष व्यवस्तता की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता रहेगी. करीबी सहयोगी रहेंगे. गोपनीयता का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. सीख सलाह को अनदेखा न करें. नियमित जांच पड़ताल बनाए रखें. खानपान में सावधान रहें. रहन सहन सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 2 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. सावधान रहें.

Advertisement





---- समाप्त ----