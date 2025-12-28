आज 28 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: लेनदेन में प्रभावी रहेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे

वृष - करियर कारोबार में मित्रों का साथ रहेगा.सूझबूझ और सहकार से इच्छित परिणाम पाएंगे.वित्तीय वार्ताएं सफल होंगी.करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे.नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा.सहकारिता के कार्योंं में तेजी दिखाएंगे.करीबीजन उपलब्धि पाएंगे.कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे.प्रबंधन में प्रभावी बने रहेंगे.उमंग उत्साह से विविध कार्य करेंगे.कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी.आर्थिक क्षेत्र में तेजी रहेगी.स्वस्थ प्रतियोगिता बढ़ाएंगे.जोखिमपूर्ण कार्योंं में रुचि रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार को मजबूती देंगे.प्रयासों ें सक्रियता आएगी.परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी.कारोबारी विस्तार को बढ़ावा मिलेगा.लेनदेन में प्रभावी रहेंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ संवार पाएगा.आर्थिकी पर जोर बनाए रखेंगे.वित्तीय कार्योंं पर फोकस रखेंगे.पेशेवर विषयों में सुधार संवार बना रहेगा.जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे.पहल की सोच रहेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ और विश्वास से जीवन सुखद बना रहेगा.रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा.घर में मधुरता बढ़ेगी.आपसी प्रेम और विश्वास बल पाएगा.व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे.स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे.सहकर्मी सहयोगी रहेंगे.प्रियजन प्रसन्न होंगे.चर्चा संवाद में आगे रहेंगे.मेल मुलाकात बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बनाए रखेंगे.विभिन्न मामलों में स्पष्ट रहेंगे.गरिमा गोपनीयता रखेंगे.तेजी से काम लेंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 4 और 6

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.तेजी रखें.

---- समाप्त ----