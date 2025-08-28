आज 28 अगस्त 2025 वृष राशिफल: उधार से बचें, सेवाक्षेत्र में परिणाम संवरेंगे

वृष - समय कार्यगति की निरंतरता व नियमितता बनाए रखने पर जोर देने वाला है. प्रतिभा और प्रदर्शन का संतुलन ही आगे बढ़ाएगा. कामकाज में धैर्य बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी पूरा करने का भाव रहेगा. धर्म सम्मत व संवैधानिक बातों को ही व्यवहार में लाएं. हल्की चर्चा को अनदेखा करें. संसाधनों पर जोर रहेगा. आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाएं. विपक्षियों पर दबाव बढ़ाएंगे. आर्थिक लेनदेन पर फोकस होगा. बैंक लोन के कार्य बनेंगे. उधार से बचें.

नौकरी व्यवसाय- भ्रम व बहकावे में न आएं. लोभ प्रलोभन को त्यागें. पेशेवरों के साथ बेहतर तालमेल बनाएंगे. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा. उधार से बचें. सेवाक्षेत्र में परिणाम संवरेंगे. उतावली न करें.

धन संपत्ति- निवेश करने में जल्दबाजी से बचेंगे. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. वित्तीय मामलों में नियंत्रित गतिविधि पर बल दें. व्यवस्था पर भरोसा बना रहेगा. लेनदेन में सजगता बनाए रहें. व्यापार में रुटीन संवारें.

प्रेम मैत्री- अपनों से जरूरी बढ़ाने के प्रयास में दबाव में नहीं आएं. भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रखें. प्रेम स्नेह के मामलों में धैर्य और सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में आवेश में नहीं आएं. संबंधों में भरोसा बनाए रखें. सहज भेंट के अवसर बनेंगे. भावुकता पर अंकुश रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें. सेहत के मामले प्रभावित रह सकते हैं. अनुशासन बनाए रखेंगे. मौसमी सावधानियों को बढ़ाएं. समता संतुलन बढ़ाएं.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. तर्क बढ़ाएं.

