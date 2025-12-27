आज 27 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले नौकरी में परिणामों से उत्साहित रहेंगे, कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी

वृष - आर्थिक क्षेत्र में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर कार्यों व अनुबंधों में सकारात्मकता रहेगी. भेंट में सहज संकोच दूर होगा. पद प्रभाव बेहतर बना रहेगा. मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. लाभ बढ़ाने में सफलता पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. करियर व्यापार में संवार बढ़ा रहेगा. विविध कार्यों में गति आएगी. कार्यविस्तार के प्रयास बल पाएंगे. विभिन्न विषयों में उत्साह दिखाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ के अवसर भुनाएंगे. अधिकारीवर्ग का सानिध्य रखेंगे. कामकाजी विकास पर बल रहेगा. वित्त प्रबंधन का लाभ लेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. वार्ताएं सफल होंगी.

प्रेम मैत्री- परिवार की खुशी बढ़ाएंगे. इच्छित वातावरण का लाभ मिलेगा. रिश्तों में सहजता रहेगी. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संबंधों में गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हितों को बढ़ाएंगे. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. चर्चा संवाद में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. कार्यशैली संवरेगी.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : भगवान शंकर के अंशावतार संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. तेजी बढ़ाएं.

