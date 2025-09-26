scorecardresearch
 

आज 26 सितंबर 2025 वृष राशिफल: वृष राशि वाले लेनदेन में सावधान रहें, किसी के बहकावे में न आएं

Aaj ka Vrishabh Rashifal 26 September 2025, Taurus Horoscope Today: चर्चा में सजग रहेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्य प्रबंधन संवारेंगे. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें.

वृष - समय सुधार के संकेतों को बनाए रखने वाला है. लंच के बाद परिणाम अधिक सकारात्मक बनेंगे. आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएंगे. लक्ष्यगत फोकस बढ़ाएंगे. मेहनत परिश्रम से अपनी स्थिति मजबूत रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में समन्वय से कार्य करेंगे. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. चर्चा में सजग रहेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्य प्रबंधन संवारेंगे. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें.

नौकरी व्यवसाय- विविध कार्यों में अपेक्षित लाभ की संभावना बढ़ेगी. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. कर्मठता पर बल बनाए रहेंगे. कार्यगति रुटीन रहेगी. सेवाक्षेत्र के व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में उतावली से बचें. प्रलोभनों में न आएं. सुरक्षा प्रयासों व व्यवस्था पर जोर दें. लापरवाही व अनदेखी में नुकसान की आशंका है. उधार से बचें. खर्च पर नियंत्रण रखें. अनुशासन बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष संतुलित रहेगा. निजी विषयों में धैर्य और सहजता बनाए रखेंगे. झूठी बातों व बहकावे में नहीं आएंगे. जिद से बचेंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहें. अवसर का इंतजार करें.

स्वास्थ्य मनोबल- लगन से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएं. नियम पालन रखें.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : चांदी समान

आज का उपाय : सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. वस्त्राभूषण भेंट करें. तर्क बनाए रहें.

