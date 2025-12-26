scorecardresearch
 
आज 26 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: निसंकोच कार्य करेंगे,मनोबल ऊंचा रहेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 26 December 2025, Taurus Horoscope Today: आर्थिक लक्ष्य पूर करेंगे. वाणिज्यिक सूचनांओं पर ध्यान देंगे. लाभ का स्तर ऊंचा रहेगा. आय अच्छी बनी रहेगी. संपत्ति के मामले संवार पर बने रहेंगे.

वृष - बड़ों से मेलजोल बनाए रखेंगे. शासन सत्ता से सहयोग पाएंगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. प्रतिभा से इच्छित परिणाम पाएंगे. सहकारिता की नीति बनाए रखेंगे. करियर कारोबार के मामले गति लेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ाने पर जोर होगा. चर्चा संवाद में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर अनुबंधों में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. सहकारिता और स्पष्टता बढ़ाएंगे. कला कौशल पर जोर होगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- सरकारी कार्योंं को गति मिलेगी. नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. सत्ता का समर्थन पाएंगे. नेतृत्व का भाव रहेगा. अनुभवियों का सानिध्य बना रहेगा. कार्योंं में गति बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिक लक्ष्य पूर करेंगे. वाणिज्यिक सूचनांओं पर ध्यान देंगे. लाभ का स्तर ऊंचा रहेगा. आय अच्छी बनी रहेगी. संपत्ति के मामले संवार पर बने रहेंगे. भवन व वाहन की खरीदी में रुचि बढ़ाएंगे.

वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे. भावनात्मकता रिश्तों में में सुधार होगा. घर में सुख वृद्धि होगी. चर्चाएं सफल होंगी. प्रियजनों से भेंट होगी. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. मित्रता संबंध अनुकूल बने रहेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. सबसे मिलकर चलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका सहयोग रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 6 और 8

शुभ रंग : ओपल व्हाइट
आज का उपाय : दुष्टों की संहारक देवी दुर्गा की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. सहकार बढाएं.

---- समाप्त ----
