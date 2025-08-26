आज 26 अगस्त 2025 वृष राशिफल: आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, सजगता से कार्य करेंगे

वृष - मित्रों के समक्ष खुलकर अपनी बात रख सकेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव पाएंगे. करियर व्यापार में तार्किकता रखेंगे. सबका साथ और विश्वास बना रहेगा. संतान से शुभ संकेत संभव है. पेशेवर वर्ग अच्छा करेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. लाभ के अवसर रहेंगे. सक्रियता सतर्कता बनाए रहें. लक्ष्य जल्द पूरा करने की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. गति रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. शैक्षिक कार्यों में उत्साह बनाकर रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. कार्य व्यापार में बड़ों से बनाकर चलेंगे. सभी से तालमेल रखेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिक समय देंगे. करियर संवार पर बना ररहेगा. कामकाज में सक्रियता दिखाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. विभिन्न येजनाओं में लाभ बढ़ेगा. सफलता की संभावना बल पाएगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. नवीन कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. उत्साह से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष सुखद व आकर्षक बना रहेगा. मन के मामले सकारात्मक बने रहेंगे. रिश्तों व संबंधों में सुख बढ़ेगा. मित्रगण परस्पर खुशी बढ़ाएंगे. चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. अनुभवियां की सीख सलाह का ध्यान रखेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. निजी गतिविधियों पर फोकस रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखेंगे. व्यवहार व्यक्तित्व प्रभावी होगा. मेलजोल बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सजगता से कार्य करेंगे. अनुपालन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : भक्ति बुद्धि और बल में अग्रज हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. शिक्षा प्रशिक्षण पर जोर रखें.

---- समाप्त ----