आज 25 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले पाएंगे पद-प्रतिष्ठा, योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे

वृष - सरकार से जुड़े के कार्यों को गति मिलेगी. योजनाओं को बखूबी दिशा देंगे. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. व्यावसायिक प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा. प्रशासनिक विषयों को गति आएगी. कारोबारी वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. विविध प्रयास बेहतर बनाएंगे. पैतृक मामले पक्ष बनाए रखेंगे. पैतृक कार्यों को गति देंगे. आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. प्रबंधन के मामले पक्ष में बनेंगे. अपनों का साथ मनोबल बढ़ाएगा.

नौकरी व्यवसाय- पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा. करियर में उच्च प्रदर्शन रहेगा. योजनाओं में तेजी रहेगी. कार्यव्यवस्था पर जोर रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पाएंगे. व्यावसायिक कोशिशें तेज रखेंगे. योग्यता अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. विविध विषयों पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- घर में अपनों से बेहतर संवाद और भरोसा बनाए रखेंगे. संबंधों में विश्वास दिखाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. करीबियों संग शुभ समय साझा करेंगे. प्रेम संबंधों में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. मन की बात मजबूती से रख पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ मिलेगा. खानपान में उम्दा स्थिति रहेगी. सुख सौख्य बढ़ाएंगे. बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 7

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. बड़ा सोचें.

