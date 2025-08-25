scorecardresearch
 

आज 25 अगस्त 2025 वृष राशिफल: जोखिम उठाने का भाव रहेगा प्रभाव बढ़ा रहेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 25 August 2025, Taurus Horoscope Today: समकक्षों का साथ बना रहेगा. उत्साह उमंग से कार्य करेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी.

वृष - मित्रों के साथ भेंट संवाद के अवसर बढ़ेंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाकर रखेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. करीबियों को वक्त देंगे. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. स्वजनो में सहकार की भावना रहेगी. व्यक्तिगत विषयों में सहज प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ बना रहेगा. उत्साह उमंग से कार्य करेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय - उद्योग एवं व्यापार का स्तर बेहतर बना रहेगा. आधुनिक प्रशिक्षण पर जोर बढ़ाएंगे. अनुभवियों की सीख सलाह बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. विविध गतिविधियां में आगे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे.
धन संपत्ति - आर्थिक लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक तेजी बनी रहेगी. वित्तकार्यां से जुड़ाव बनाए रखेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. जोखिम उठाने का भाव रहेगा. प्रभाव बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण व मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. करीबियों पर विश्वास बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. सबका साथ बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पाने पर जोर होगा. व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. जीवनशैली बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सजगता बढे़गी. सेहत अच्छी रहेगी.

शुभ अंक : 2 6 और 7

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : शिव पंक्षाचरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. स्वाध्याय बढ़ाएं.
 

