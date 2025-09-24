आज 24 सितंबर 2025 वृष राशिफल: सबको साथ लेकर चलें, कार्यगति नियमित रहेगी

वृष - आिर्र्थक योजनाओं में धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का वक्त है. पेशेवर मामलों में मेहनत से जगह बनाएंगे. चर्चा में संकोच रख सकते हैं. व्यवसायिक विषयों में रुटीन स्थिति बनी रहेगी. कामकाजी नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे. कार्य व्यापार में प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. निरंतरता पर ध्यान देंगे. पेपरवर्क में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. सफेदपोष ठगों से बचाव रखें. विवेक विनम्रता बनाए रहें. कार्यक्षमता को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी संबंधों पर फोकस रहेगा. करियर कारोबार में श्रमशीलता में वृद्धि होगी. कर्मठ प्रयासों से प्रदर्शन संवारेंगे. समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. आवश्यक कार्योंं में गति आएगी.

धन संपत्ति-- अनावश्यक जोखिम न उठाएं. उधार से बचें. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. कारोबारी मामलों में कार्ययोजना व प्रबंधन पर जोर होगा. सबको साथ लेकर चलें. कार्यगति नियमित रहेगी.

प्रेम मैत्री- रिश्ते मजबूत बने रहेंगे. साथियों सहयोग प्राप्त होगा. मन के मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. अपनों का साथ समर्थन बनाए रखें. स्वजनों का सम्मान बनाए रखें. अपनों के समक्ष व्यवस्तता की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता रहेगी. करीबी सहयोगी रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य संबंधी असहजता बढ़ सकती है. धोखेबाजों से बचें. खानपान में सावधानी बनाए रहें. रहन सहन सामान्य रहेगा. अतिभार से बचें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : देवी मां चंद्रघंटा की पूजा वंदना साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें समझें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. सतर्क रहें.

