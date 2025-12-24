आज 24 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले आर्थिक क्षेत्र में पाएंगे सुधार, करियर व्यापार में बना रहेगा लाभ

वृष - भाग्य प्रबल बना रहेगा. सभी मामले पक्ष में रह सकते हैं. महत्वपूर्ण बातों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. करीबियों से सूचनाएं साझा करेंगे. व्यवसायिक शिक्षा पर जोर देंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. यात्रा संभव है. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. कारोबार में उछाल रहेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. चहुंओर सफलता पाएंगे. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा. साख संवार में बेहतर बने रहेंगे. लोग सहयोग बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यगति तेज रहेगी. करियर व्यापार में लाभ बना रहेगा. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. पेशेवरों से किए वादे पूरा करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा. उद्योग व्यवसाय के नए स्त्रोत बनेंगे. आर्थिक क्षेत्र में सुधार के संकेत हैं. अवसरों का लाभ उठाएंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. भेंटवार्ता में सहज होंगे.

प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ और विश्वास बना रहेगा. निर्णय लेने में सहज होंगे. मन के मामले संवरेंगे. प्रेम में उत्साहित रहेंगे. सभी जन प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं. अपनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मैत्री संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता में पहल रखेंगे. स्पष्ट व्यवहार बना रहेगा. सहकार सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. उत्साह से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 5, 6, 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बड़ा सोचें.

