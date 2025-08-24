scorecardresearch
 

आज 24 अगस्त 2025 वृष राशिफल: पेशेवरता और नियमितता बनाए रखेंगे, जिद व अहंकार में न आएं

Aaj ka Vrishabh Rashifal 24 August 2025, Taurus Horoscope Today: अपनों से करीबी बढ़ाएं. विनम्रता और विवेक से काम लेंगे. भवन एवं वाहनादि के मामलों में रुचि बढ़ेगी. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें. आवश्यक विषयों पर ध्यान दें. व्यर्थ हस्तक्षेप से बचें.

वृष - व्यक्तिगत विषयों पर अधिक फोकस बना रहेगा. प्रबंधकीय विषयों में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. पारिवारिक कार्यां में संतुलन बढ़ाएंगे. स्वजनों से मतभेद से बचेंगे. स्वार्थ संकीर्णता को त्यागें. साख सम्मान बनाए रखेंगे. भावनात्मक संवाद में धैर्य दिखाएं. बड़ों का सानिध्य रखें. अपनों से करीबी बढ़ाएं. विनम्रता और विवेक से काम लेंगे. भवन एवं वाहनादि के मामलों में रुचि बढ़ेगी. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें. आवश्यक विषयों पर ध्यान दें. व्यर्थ हस्तक्षेप से बचें.

नौकरी व्यवसाय - शासन प्रशासन के मामलों में बेहतर बने रहेंगे. कार्यगति तेज रहेगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों से तालमेल बनाए रखेंगे. नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी से बचेंगे.

धन संपत्ति- सुविधा संसाधनों में वृद्धि पर ध्यान देंगे. उपयोगी वस्तुओं की खरीदी पर जोर होगा. लाभ एवं प्रतिष्ठा बनी रहेगी. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखेंगे. जिद व अहंकार में न आएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा संवाद में सहजता बनाए रहें. पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ाएं. परिजन प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में अधिक समय देंगे. संबंधों में सामंजस्य लाएं. अपनों की खुशी का ख्याल रखें. बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते निभाएं. आशंकाओं में न आएं. बहस विवाद टालें.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान बेहतर रहेगा. अफवाह को अनदेखा करें. पूर्वाग्रह से बचें. भेदभाव से दूर रहें. हर्ष आनंद बना रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित कराएं.

शुभ अंक : 5 और 6

शुभ रंग : ब्राइट व्हाइट

आज का उपाय : भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़प्पन की सोच रखें.
 

