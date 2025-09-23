आज 23 सितंबर 2025 वृष राशिफल: लेनदेन में पहल बढ़ाएंगे, कला कौशल में बेहतर होंगे

वृष - हर्ष आनंद और उत्साह से कार्य व्यापार आगे बढ़ाएंगे. अपनों के साथ से बड़े प्रयासों के लिए प्रेरित होंगे. मित्रों व समकक्षों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिभा और लगन से कार्य करेंगे. परिवार से करीबी बढ़ेगी. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. बड़ों के प्रति आज्ञाकारिता रखेंगे. उत्साह मनोबल से कार्यगति तेज होगी. सभी प्रभावित होंगे. व्यक्तिगत विषयों में अच्छा करेंगे. कला कौशल में बेहतर होंगे. बौद्धिक प्रखरता बढ़ेगी. कार्यविस्तार की योजनाएं आकार लेंगी.

नौकरी व्यवसाय- प्रतिभा प्रदर्शन और प्रशिक्षण पर बल देंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी. लेनदेन में पहल बढ़ाएंगे. कामकाजी मामलों में विश्वास से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- जीत का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. आर्थिक लाभ उछाल पाएगा. तेजी से लक्ष्य साधने की सोच होगी. स्थितियां पर नियंत्रण बढे़गा. अतिउत्साह से बचें. साथियों पे भरोसा बना रहेगा. विपक्ष से सजग रहें.

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. मित्रों से शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. अनुभवियों का आदर सम्मान रखेंगे. श्रेष्ठता का भाव रहेगा. निजी मामले व्यवस्थित रहेंगे. सबसे सामंजस्य रखेंगे. परिवार में आनंद रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी विश्वास बढ़ाएंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : नवरात्रि के द्वितीय दिवस देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें. ध्यान साधना व्रत संकल्पों को बनाए रखें. अनुशासन बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----