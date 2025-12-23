आज 23 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले पेशेवरों व वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे, रिश्तों में आएगी मिठास

वृष - भाग्य की राह सहज बी रहेगी. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सोच को ब़ड़ी बनाए रखेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं सफल हांगी. श्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रयास बना रहेगा. पेशेवरों व वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. शासन के कार्य बनेंगे. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. आस्था आत्मविश्वास बढ़ेगा. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. रुका धन प्राप्त हो सकता है. पेशेवर एवं कला कौशल संवार पर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उछाल आएगा. उचित एवं सकारात्मक बदलाव उत्साहित रखेंगे. कारोबारी उपलब्धियां अर्जित करेंगे. सबका समर्थन रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष मजबूत बनेगा. वाणिज्यिक लाभ संवरेगा. धनधान्य में बढ़त होगी. साख सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. शुभ संयोग बनेंगे. सहयोग की भावना रहेगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सहज होंगे. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. वचन निभाने में आगे होंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सरप्राइज संभव है. प्रियजनों का साथ विश्वास रहेगा. मन की सुनेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. प्रेम के प्रयास सुखद रहेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. परिचय का लाभ उठाएंगे. मित्रों का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था का सम्मान करेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 8 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : संकटमोचक महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धर्म यात्रा पर जाएं.

