आज 23 अगस्त 2025 वृष राशिफल: वृषभ वालों के कामकाजी अड़चनों में कमी आएगी, न करें ये गलती

वृष - घर परिवार के मामलों पर ध्यान बढ़ेगा. प्रबंधन पर जोर होगा. प्रतिभा प्रदर्शन पर बल देंगे. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. आर्थिक मजबूती का लाभ उठाएंगे. नवीन भवन व वाहन की खरीदी पर विचार कर सकते हैं. स्वार्थ की भावना से बचें. रक्त संबंधियों को आदर दें. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. समकक्ष वर्ग सहयोगी रहेगा. संकीर्णता को त्यागें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का सम्मान बनाए रखें. विनम्रता से काम लें.

नौकरी व्यवसाय- व्यक्तिगत प्रदर्शन संवार पाएगा. शासन के मामले अनुकूल रहेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. फोकस बढ़ाए रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. लाभ संवार पर रहेगा. पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में जिम्मेदारीपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पारिवारिक व्यवसाय पर ध्यान देंगे. व्यवस्था संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी चर्चाओं में सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाएं. पारिवारिक रिश्तों पर ध्यान दें. परिजनों संग सुख संवाद बढ़ाएं. भावनात्मक असहजता से बचें. उतावली में निर्णय न लें. घरवालों से करीबी रखें. अतिउत्साह में न आएं. मित्रों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी संबंधों में विश्वास बढ़ाए रहें. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. खानपान सामान्य रहेगा. रक्तचाप की जांच कराएं. मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 4 5 6 और 8

Advertisement

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----