आज 22 अगस्त 2025 वृष राशिफल: वृष राशि वालों को उम्मीद से अच्छा लाभ होगा, रिश्तों को बल मिलेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 August 2025, Taurus Horoscope Today: सहकारिता में रुचि रखेंगे. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. व्यापार में उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. करियर संवार के प्रयासों में सफल होंगे.

वृष - सामाजिक कार्यों में पहल का भाव बना रहेगा. वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेंगी. बंधुजनां से भेंट के अवसर बनेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. सूचनाओं का संचार बढ़ा रहेगा. परिवार से नजदीकियां बढ़ेंगी. विविध कार्यों से जुड़ाव रखेंगे. सबको जोड़कर चलेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. कार्य व्यापार बना रहेगा. संवाद में बेहतर करेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे. आत्मबल बढ़ाएं. वातावरण में अनुकूलन रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. पहल पराक्रम बना रहेगा. सहकारिता में रुचि रखेंगे. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. व्यापार में उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. करियर संवार के प्रयासों में सफल होंगे.

धन संपत्ति-  लाभ एवं कारोबारी विस्तार बेहतर बना रहेगा. आवश्यक कार्यों की सूची बनाएंगे. सबके समर्थन से आगे बढ़ेंगे. उम्मीद से अच्छा लाभ होगा. कामकाजी संबंधों में सुधार आएगा. पेशेवर यात्रा संभव है.

प्रेम मैत्री- भाई बंधुओं से भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. सुख सौख्य बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आसपास अनुकूलन रहेगा. उपलब्धियां बढ़ेंगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा.
 
शुभ अंक :  3 4 और 6

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

आज का उपाय : शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. पुण्यार्जन के प्रयास बढ़ाएं. पहल रखें.
 

