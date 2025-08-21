आज 21 अगस्त 2025 वृष राशिफल: कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा, मामले लंबित नहीं रखें

वृष - सामाजिक व्यवहार प्रभावपूर्ण बना रहेगा. कामकाज के मामलों में सकारात्मक रहेंगे. कारोबारी लक्ष्य साधने प्रयास बनाएंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. साहस पराक्रम से परिणाम बेहतर बनाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. तेजी बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी.फोकस रखेंगे.और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे.प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे.तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे.पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे.
नौकरी व्यवसाय- कारोबारी यात्रा हो सकती है.सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे.कार्यक्षेत्र में स्थिति संवरेगी.कामकाज का विस्तार होगा.जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. भेंटवार्ता असरदार रहेगी. कला प्रदर्शन के अवसर बने रहेंगे.
धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त करेंगे.विभिन्न कार्यां में सफलता बढ़ेगी.सहकारिता को बढ़ावा देंगे.वाणिज्यिक संबंधों का लाभ उठाएंगे.कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा.मामले लंबित नहीं रखें.
प्रेम मैत्री- भाईचारे में विश्वास बढ़ेगा.बंधुओं से नजदीकी बढ़ेगी.शुभ सूचनाएं मिलेंगी.अतिथि का आदर सत्कार करेंगे.भावनात्मकता बल पाएगी.रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे.मन के मामले अनुकूल रहेंगे.प्रिय से भेंट होगी.सहज चर्चाओं में शामिल होंगे.संपर्क पर जोर होगा.प्रेम में शुभता रहेगी.
स्वास्थ्य मनोबल- संवाद मजबूत बना रहेगा.प्रयासों में गति आएगी.भव्यता बनाए रखेंगे.प्रबंधन संवारें.स्वास्थ्य देखें.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.मनोबल ऊंचा रहेगा.
शुभ अंक : 2 3 और 6
शुभ रंग : क्रीम कलर
आज का उपाय : भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.प्रवचन सुनें.