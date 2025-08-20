आज 20 अगस्त 2025 वृष राशिफल: वृषभ वालों की धन संपत्ति की प्रचुरता बनी रहेगी, न करें ये एक गलती

वृष - घर परिवार में उत्सव की रूपरेखा बनेगी. महत्वपूर्ण लोगों का आगमन होगा. अपनों से प्रभावपूर्ण संवाद बनाए रखेंगे. आर्थिक मामलों में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवर यात्राओं की तैयारी संभव है. अतिथि आगमन होगा. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. निजी संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे. धन संपत्ति के विषयों में तेजी आएगी. बचत पर जोर रखेंगे. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. भव्य एवं आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. भेंटवार्ता सफल होंगी.

नौकरी व्यवसाय- बैंकिंग मामलों में गति आएगी. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. करियर व्यवसाय में अपेक्षित वृद्धि होगी. वरिष्ठों से सकारात्मक भेंट मुलाकात होगी. पेशेवर रुचि बढ़ाएंगे. बढ़त बनी रहेगी.

धन संपत्ति- संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. लाभ और प्रभाव बढ़त पर रहेगा. धन संपत्ति की प्रचुरता बनी रहेगी. बैंकिंग कार्यों पर जोर रहेगा. पैतृक पक्ष को आगे बढ़ाएंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे. पहल बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- परिजन सहयोगी रहेंगे. प्रियजनों से भेंट संभव है. नजदीकियों के साथ जल्दबाजी से बचेंगे. सबका मान-सम्मान बनाए रखेंगे. वचन पालन बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. सुख साझा करेंगे. स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे. रक्त संबंध संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारियों को निभाएंगे. मेलजोल बढ़ाने का भाव रहेगा. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक: 2 5 6 और 8

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. साज संवार बनाए रखें.

