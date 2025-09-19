scorecardresearch
 

आज 19 सितंबर 2025 वृष राशिफल: वृष राशि वाले मनोबल ऊंचा बनाए रहें, ये है आपका लकी कलर

Aaj ka Vrishabh Rashifal 19 September 2025, Taurus Horoscope Today: सुख वृद्धि के प्रयासों पर ध्यान बढ़ेगा. उपयोगी वस्तुओं को जुटाएंगे. जिद जल्दबाजी से बचें. बजट पर ध्यान देंगे. योजना बनाकर कार्य करें.

taurus horoscope
वृष - व्यक्तिगत विषयों में अतिसंवेदनशील होने की आदत से बचें. घर परिवार के लोगो से सहज संवाद बढ़ाएं. प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. घर में जरूरी सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. अपनों को अनदेखा नहीं करेंगे. जिद अहंकार और भावावेश से आने बचें. आवश्यकता के अनुरूप खर्च निवेश रखें. परिवारिक मामलों में विनय विवेक से काम निकालें. स्वजनों से करीबी बढ़ाएं. प्रतिक्रिया में धैर्य रखें. वरिष्ठों का आदर सम्मान बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. अनुभवियों की सलाह पर ध्यान दें. अधिकारीगण के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सामंजस्य और तेजी रखेंगे. उपलब्धियों पर फोकस रहेगा.

धन संपत्ति- भवन-वाहन संबंधी गतिविधि बढ़ाएंगे. सुख वृद्धि के प्रयासों पर ध्यान बढ़ेगा. उपयोगी वस्तुओं को जुटाएंगे. जिद जल्दबाजी से बचें. बजट पर ध्यान देंगे. योजना बनाकर कार्य करें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष को सबल बनाए रहें. अन्य की बहकाने वाली बातों में न आएं. बड़ों को अहसज करने वाले कार्यों से बचें. निजी विषयों में धैर्य बनाए रखे. ं प्रियजनों के मनोभावों को समझें. सुलह सामंजस्य का प्रयास करें. प्रतिक्रिया में तेजी से बचें. संकीर्णता का त्याग करें.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक बुद्धि से काम लें. अनुशासन बढ़ाएं. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रहें. जांच नियमित कराएं. मनोबल ऊंचा बनाए रहें.

शुभ अंक : 1 6 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. क्षमा भाव बनाए रखें.

