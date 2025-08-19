scorecardresearch
 

आज 19 अगस्त 2025 वृष राशिफल: वृष राशि वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, रिश्तों को बल मिलेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 19 August 2025, Taurus Horoscope Today: स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. जोखिम लेने से बचें. सभी से बनाकर चलेंगे. विनम्रता बनी रहेगी. सभी का साथ और समर्थन पाएंगे.

वृष - कुल परिवार में आदर स्नेह को बल मिलेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. आपसी मतभेदों में कमी आएगी. धनधान्य व संपत्ति संबंधी मामले हल होगे. परिजन मदद बनाए रखेंगे. रहन सहन प्रभावपूर्ण रहेगा. वचन के पक्के रहेंगे. भ्रम बहकावे में न आएं. व्यवस्था पर जोर दें. सबसे सामंजस्य रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. जोखिम लेने से बचें. सभी से बनाकर चलेंगे. विनम्रता बनी रहेगी. सभी का साथ और समर्थन पाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में पेशेवरता को बढ़ावा देंगे. विविध प्रयास अनुकूल बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. तैयारी पर जोर देंगे. कामकाजी वार्ता से जुड़ेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. लोभ में नहीं आएंगे. 

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे. बैंकिग पर जोर रखेंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त हो सकती है. परंपरागत कार्यां पर फोकस रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. निरंतरता व अनुशासन रखेंगे. 

प्रेम मैत्री- प्रियजनों का सहयोग रहेगा. मान सम्मान बनाए रखेंगे. परंपरा एवं संस्कारां को बढ़ावा मिलेगा. रिश्तों पर जोर रहेगा. जिम्मेदारी से बात को आगे बढ़ाएंगे. साज सज्जा में संवार बन रहेगी. मित्रगण सहयोगी होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे. 
 
स्वास्थ्य मनोबल- भेंट संवाद पर जोर देंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. खानपान बेहतर होगा. मनोबल बढ़ेगा. 

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सबका सत्कार करें. 
 

