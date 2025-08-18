आज 18 अगस्त 2025 वृष राशिफल: विविध प्रयास गति लेंगे, लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा

वृष - महत्वपूर्ण प्रयासों को गति देंगे. सूझबूझ व बड़प्पन से काम लेंगे. सृजनात्मकता और साज सज्जा बनाए रहेंगे. भव्यता पर जोर बढ़ेगा. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. नवीन मामलों में गति आएगी. उन्नति और विस्तार के साथ प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. प्रदर्शन प्रभावशाली और भव्य बना रहेगा. कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. रचनात्मक कार्यां से जुड़ेंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - कारोबार में तेजी दिखाएंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. नवाचर पर जोर रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. विविध प्रयास गति लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा.

धन संपत्ति- इच्छित लाभ से उत्साह बढ़ेगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. परस्पर सहयोग बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे.

प्रेम मैत्री- सबके साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. खुशियां को परिजनों से बांटेंगे. चर्चा व संवाद में समय देंगे. सभी की शुभता का भाव बना रहेगा. परिजन प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मकता का स्तर ऊंचा रहेगा. पारिवारिक पक्ष बल पाएगा. सूझबूझ से काम लेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. सेहत के अवरोध दूर होंगे.

शुभ अंक : 2 6 8 और 9

शुभ रंग : चांदी के समान

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. व्यवस्था संवारें.

