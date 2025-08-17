scorecardresearch
 

आज 17 अगस्त 2025 वृष राशिफल: चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे, तैयारी पर ध्यान देंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 17 August 2025, Taurus Horoscope Today: अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. वाणी व्यवहार सरल रहेगा. आवश्यक कार्यों में तेजी रखेंगे.

वृष - आधुनिक सोच के लोगों का सानिध्य बनाए रखेंगे. रचनात्मकता गतिविधियों में सीख सलाह बढ़ाएंगे. जरूरी बातों को अनदेखा न करें. परस्पर भरोसा बनाए रहें. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सहकार की भावना बनाए रखेंगे. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. वाणी व्यवहार सरल रहेगा. आवश्यक कार्यों में तेजी रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज आकर्षक बना रहेगा. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. करियर व्यापार में सजगता रखेंगे. पेशेवर सहायक बने रहेंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे.  

धन संपत्ति- कामकाजी सकारात्मकता पर जोर बना रहेगा. आर्थिक लाभ कें प्रतिशत में आगे बनें रहेंगे. प्रबंधकीय निर्देशों का सम्मान करेंगे. पेशेवर मामलों में फोकस बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. नीति नियम का पालन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष सबल रहेगा. रिश्ते सहज बने रहेंगे. परिजनों का समर्थन पाएंगे. रिश्तेदारों का सहयोग रहेगा. सभी के प्रति सम्मान रखेंगे. घर परिवार से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों में मिठास रहेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है. सीख सलाह बनाए रखेंगे. लोगों को जोड़ने की कोशिश रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका भरोसा बनाए रखेंगे. लक्ष्य से समझौता नहीं करें. सामंजस्यता बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर जोर रखें. व्यवस्थागत विषयों को बढ़ावा मिलेगा.

शुभ अंक : 6 7 और 8

शुभ रंग : श्वेतवर्ण

आज का उपाय : ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. सहज रहें.

